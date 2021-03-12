تجددت اليوم مسيرات الحراك الشعبي، بمشاركة كثيفة في العاصمة، حيث انطلقت حشود من ساحة أول ماي صوب البريد المركزي، نقطة التقاء كافة مسيرات العاصمة. ورفع المشاركون الشعارات المطالبة بالتغيير.

بجاية

ككل جمعة منذ عودة الحراك الشعبي، عرفت مدينة بجاية مشاركة معتبرة لمتظاهرين رفعوا الشعارات المألوفة المطالبة بالتغيير الجذري والقطيعة مع المماراست القديمة.

وهران

فرضت مصالح الأمن طوقا أمنيا على مدينة وهران، لمنع مسيرة اليوم، ما أدى الى احتكاك مع المتظاهرين وتم تسجيل حالات اغماء وسط المشاركين.

تيزي وزو

مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة خرجت حشود من المواطنين إلى الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو في مسيرة شعبية سلمية لتجديد مطالب الحراك الشعبي.

البويرة

خرج الحراكيون اليوم بعد صلاة الجمعة بولاية البويرة للمشاركة في مسيرة الجمعة 108 للحراك الشعبي.

وتوافد المواطنون من مختلف المساجد والأحياء لتنظيم المسيرة انطلاقا من ساحة الشهداء مرورا بساحة قابلية رحيم وصولا إلى مقر ولاية البويرة ، أين ردد المشاركون الشعارات المتعارف عليها والمطالبة بالتعيير.

سكيكدة

مشاركة معتبرة في المسيرة السلمية

خرج اليوم الجمعة المئات من الحراكيين في مسيرة سلمية انطلقت كالعادة من ممرات 20 أوت 55.

مسيرة اليوم لا تختلف عن المسيرات السابقة، حيث حملت نفس الشعارات والمطالب.