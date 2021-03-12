أنهت مديرية التجارة لولاية إيليزي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من رخص ممارسة نشاط تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر لسنة 2021، أنه قد تم الترخيص بالسماح باستيراد المواشي الحية "الغنم، الماعز والإبل" فقط.

وأضافت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه تم منع استيراد الفواكه الاستوائية "المانجا- الأناناس- جوز الهند – الموز – الجوافة – لافوكادو- بابايا- الكيوي"، وهذا تفاديا لانتشار بعض الآفات المتفشية في هذه المنتوجات وحفاظا على الثروة النباتية.