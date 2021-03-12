توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، استمرار الاضطراب الجوي، على المناطق الصحراوية بالبلاد.

وأشارت نشرية خاصة، نشرت عبر الموقع الالكتروني للديوان، إلى استمرار تساقط أمطار غزيرة تتراوح بين 15 و 25 ملم أو يتجاوز 30 ملم محليا، مصحوبة بموجة برد قارس، على ولايات: أدرار، تيميمون، تمنراست، عين صالح، جنوب المنيعة، إليزي، ورقلة وجانت، وذلك إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.

وأضاف المصدر أن رياحا قوية شرقية إلى شمالية شرقية تصل إلى 60/70 كم/سا أو تتجاوز 80 كم/سا مع تتطاير الرمال مما يؤدي إلى ضعف الرؤية، ستستمر في الهبوب على ولايات: تقرت، ورقلة، إليزي، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار، جانت، برج باجي مختار، بشار وتندوف، عين قزام، وذلك إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.