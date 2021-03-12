أعلن المدير العام للديوان الوطني لتربية الأنعام و تغذية الدواجن،محمد بطراوي،عن توفير 50 ألف طن من اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان الكريم بأسعار متاحة للجميع لتفادي الدخول في دوامة المضاربة التي يفرضها بعض التجار خلال الشهر الفضيل.

وكشف في تسجيل للقناة الأولى الإذاعية ، عن إنشاء 32 نقطة بيع على أن تعمم العملية عبر جميع ولايات القطر الوطني، وهذا بغرض توفير اللحوم البيضاء للمستهلك الجزائري في شهر رمضان و بأسعار في متناول الجميع.

وتطرق بطراوي إلى توسيع نقاط البيع لتشمل ولايات الجنوب الكبير مثل إليزي و تمنراست، أدرار، غرداية، والمنيعة.

وذكر بطراوي بأن المعدل السنوي لاستهلاك اللحوم البيضاء من طرف الجزائريين يصل إلى 15 كلغ للشخص الواحد .