أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار في حديث لإذاعة الجزائر الدولية أن شركته الوطنية تمكنت من المحافظة على نسق الاستمرار في مسار الاستثمارات ومواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية .

وأوضح حكار ، الذي صنفته مجلة فوربس الشرق الأوسط مؤخرًا ، خامس أفضل مسير في المنطقة أن "الأزمة الصحية دفعت معظم الشركاء والمتعاونين الأجانب إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية". ما حدا بالشركة إلى "اللجوء إلى الكفاءات الوطنية" لمجابهة هذا الوضع. وبالتالي فقد" حققت الشركة مدخرات كبيرة من العملة الصعبة" مؤكدا أن هذه السنة "المميزة" كانت فرصة لإعادة النظر وتقييم هيكل نفقات سوناطراك.

وأشار إلى أن الإدارة العليا للشركة قررت فتح المجال بشكل أكبر للشراكة مع الشركات الخاصة والعامة والوطنية و الاستعانة أيضا بالمقاولات الجزائرية الصغيرة والناشئة".

وبخصوص استمرار الشركة في عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف. قال حكار إن"هدفنا هو تجديد الاحتياطيات المستهلكة بأكثر من 100 بالمائة ، ونحن حالياً في حدود 90 بالمائة من معدل التجديد" .

كما تطرق المدير العام لسوناطراك إلى ما وصفه بـ"الحقول الناضجة" في معرض حديثه عن المحافظة ، أو حتى زيادة ، مستويات إنتاج الحقول ، التي تتطلب جهود صيانة خاصة كما تعتزم المؤسسة زيادة طاقاتها التكريرية من خلال القيام باستثمارات جديدة في البتروكيماويات.