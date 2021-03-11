كشفت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، اليوم الخميس، عن فتح خطين جديدين ابتداء من يوم الأحد القادم.

وأوضح بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات المسافرين، وحرصا من الشركة، على تقديم أفضل وأحسن الخدمات لزبائنها.

وحسب المصدر ذاته، فسيتم فتح خط رقم 210 يربط بين زرالدة "المحطة البرية" وتافورة مرورا بسعيد حمدين ورويسو.

إضافة إلى فتح خط رقم 212 يربط بين بن عكنون "حي محمد معوش الأحياء الخضراء"، وأولاد فايت مرورا بدالي إبراهيم.