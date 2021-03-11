نوه سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، بمخرجات اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أعطى دورا كبيرا للقضية الصحراوية، مبديا اعتزازه بخطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد فيه أن النزاع لن ينتهي بالتقادم.

وأوضح عبد القادر طالب عمر، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الخميس، أن "اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الرؤساء، وجه ضربة للمغرب بتناوله للقضية الصحراوية، وهو الذي ظل يطالب بأن تبقى القضية محدودة على مجلس الأمن فقط دون الاتحاد الإفريقي".

واعتبر أن هذه الخطوة تمنح القضية الصحراوية دورا كبيرا ويمنح الاتحاد الإفريقي دورا كبيرا للتأثير في القرارات ويكون شريكا للأمم المتحدة، مؤكدا أن الاتحاد شدد على ضرورة التفاوض بين الدولة الصحراوية والمملكة المغربية واحترام حقوق الإنسان ووقف نهب الثروات ورجوع مكتب الاتحاد الإفريقي إلى العيون بعد طرده من النظام المغربي. كما طالب الأمم المتحدة بالتعجيل في تعيين مبعوث أممي للتعجيل بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره.

وأشاد السفير الصحراوي بخطاب الرئيس عبد المجيد تبون مؤكدا أن خطابه كان مميزا وقويا وواضحا ولا غبار عليه حدد فيه – كما قال- طبيعة النزاع والمرجعيات و مبادئ الحل وأكد أنه لن ينتهي هذا المشكل بالتقادم أو بفرض سياسة الأمر الواقع، معربا عن فخره واعتزازه بهذا الخطاب التاريخي الذي سيكون له دون شك تأثير على الزعماء الأفارقة وشعوب القارة ككل.